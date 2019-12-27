Fas: "İyi komşuluk politikası çerçevesinde Cezayir'e elimizi uzatıyoruz"

27.12.2019 00:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 00:42

Fas, Cezayir'e yönelik "temkinli bir politika" izlediğini belirterek, "iyi komşuluk çerçevesinde bu ülkeye elini uzattığını" duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Hasan Abyabe, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Batı Sahra konusunda 19 Aralık'ta yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tebbun'un bu açıklamaları karşısında Fas'ın istediği tavrı takınma hakkı bulunduğunu ancak herhangi bir resmi tutum takınılmadığını belirten Abyabe, "Durum temkinli davranmayı gerektiriyor." dedi.

Ülkesinin uygun bir zamanda tutumunu açıklayabileceğini aktaran Abyabe, "Fas, iyi komşuluk politikası ve iki ülke arasındaki ortak tarihi geçmiş çerçevesinde Cezayir'e elini uzatıyor." ifadesini kullandı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, görevi devralma töreni sırasında, "Batı Sahra meselesi, sömürgeciliğin tasfiyesi meselesidir. Bu mesele, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği'nin elindedir; Mağrip bölgesindeki kardeşlerimizle ilişkilerimizi bulandırmaktan uzak olmalıdır." açıklamasını yapmıştı.

Fas Kralı 6. Muhammed de yeni görevi dolayısıyla Tebbun'u tebrik etmiş ve iki ülke ilişkilerinde "karşılıklı güven ve yapıcı diyalog temelinde yeni bir sayfa açma" çağrısında bulunmuştu.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: AA