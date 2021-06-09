Fas İspanya'yı iki ülke arasındaki krize Avrupa Birliğini de dahil etmekle suçladı

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İspanya'yı iki ülke arasındaki krize Avrupa Birliğini (AB) de sürükleyip sorundan kaçmakla itham etti.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İspanya'yı iki ülke arasındaki krize Avrupa Birliğini (AB) de sürükleyip sorundan kaçmakla itham etti.

Burita, bir günlük ziyaret için Rabat'a gelen Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

İspanya ile son dönemde Batı Sahra meselesi ve düzensiz göçmen akınıyla ilgili yaşadıkları sorunlara işaret eden Burita, Madrid yönetiminin söz konusu krize AB'yi dahil etme çabasında olduğunu söyledi.

Yaşanan krize AB'yi de sürükleyerek göç konusunu odak noktası haline getirme girişimlerinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini dile getiren Burita, bunun sorunlardan kaçmak anlamına geldiğini ifade etti.

"İspanya'nın kendi içinde bir bölünmeyi reddedip komşusunda böyle bir şeye cesaret vermesi olamaz." diyen Burita, İspanya'nın, Katalan bölgesindeki ayrılıkçılara karşı tutumu ile komşusu Fas'taki Polisario sorununa karşı tavrı arasındaki çelişkiye dikkati çekti.

Göç konusuna da değinen Fas Dışişleri Bakanı, ülkesinin "hiç kimseden ders almayı kabul etmediğini" ve İspanya ile sorunun devam ettiğini kaydetti.

Burita, Fas'ın AB ile gelişmekte olan iyi ilişkilere sahip olduğunun altını çizdi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ise Fas ile İspanya arasındaki sorun konusunda ülkelerin toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirtmekle yetindi.

İspanya ile Fas arasındaki diplomatik kriz

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19'dan dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İki ülke arasındaki diplomatik kriz, Gali'nin İspanya'ya gelişi ve ardından Fas'tan İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akınıyla daha da derinleşmişti.

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'de başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek iki günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup