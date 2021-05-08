Fas: İspanya'nın Polisario Cephesi liderini ülkeye kabulü, önceden tasarlanmış kasıtlı bir eylem
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Fas: İspanya'nın Polisario Cephesi liderini ülkeye kabulü, önceden tasarlanmış kasıtlı bir eylem

Fas: İspanya'nın Polisario Cephesi liderini ülkeye kabulü, önceden tasarlanmış kasıtlı bir eylem
Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel

Fas, İspanya'nın Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'yi ülkeye kabul etmesinin "önceden tasarlanmış kasıtlı bir eylem" olduğunu bildirdi.

Fas, İspanya'nın Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'yi ülkeye kabul etmesinin "önceden tasarlanmış kasıtlı bir eylem" olduğunu bildirdi.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada İspanya'nın, savaş suçu ve ağır insan hakları ihlalleriyle suçlanan Polisario Cephesi lideri Gali'yi topraklarına kabul etmesinden bu yana ortaklık ve iyi komşuluk ruhuna aykırı bu tehlikeli eylemini haklı çıkarmaya çalışan açıklamalarının giderek arttığı belirtildi.

İspanya'nın Polisario Cephesi liderinin ülkeye gelişini Fas'a bildirmemesinin "basit bir ihmal olmadığı ve önceden tasarlanmış kasıtlı bir eylem" olduğu aktarılan açıklamada, İspanya'nın bu tercihinin bilinçli olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Fas'ın İspanya'nın söz konusu adımını yakından takip ettiği ve bu yöndeki gelişmeleri değerlendireceği aktarıldı.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani 26 Nisan'da yaptığı açıklamada, Gali'nin sahte pasaportla İspanya'da devlet başkanı olarak kabul gördüğünü belirterek, "İspanya'nın Polisario lideri Gali'yi sahte pasaportla kabul etmesi bir skandaldır." ifadelerini kullanmıştı.

Fas Dışişleri Bakanlığı da İspanya'nın Rabat Büyükelçisi Ricardo Diez-Hochleitner Rodriguez'e Polisario Cephesi lideri Gali'nin İspanya'da tedavi altına alınması nedeniyle tepkisini dile getirmiş ve Büyükelçi Rodriguez'i 24 Nisan'da Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletler'in ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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