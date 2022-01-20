Fas: İspanya ile ilişkileri yeniden kurmak için daha fazla netliğe ihtiyaç var - Haberler
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Fas: İspanya ile ilişkileri yeniden kurmak için daha fazla netliğe ihtiyaç var

Fas: İspanya ile ilişkileri yeniden kurmak için daha fazla netliğe ihtiyaç var
AA / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Fas Hükümeti, İspanya ile yaşanan kriz sonrası ilişkilerin normale dönmesi için "daha fazla netliğe" ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Fas Hükümeti, İspanya ile yaşanan kriz sonrası ilişkilerin normale dönmesi için "daha fazla netliğe" ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas, bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında ülkesinin İspanya ile ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Baytas, iki ülke ilişkilerinin yeniden kurulması için daha fazla netliğe ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Hükümet Sözcüsü, Kral 6. Muhammed'in, Halk ve Kral'ın Devrim Bayramı vesilesiyle yaptığı konuşmasında Rabat ve Madrid arasındaki ilişkilerin öneminden bahsettiğini hatırlattı.

Kral'ın iki yıl önce yaptığı konuşmasında, bazı ülkelerle ilişkilerin düzelmesi için iki önemli referans noktası belirttiğini ifade eden Baytas, bunların; istek ve netlik olduğunu sözlerine ekledi.

İspanya Kralı 6. Felipe, 17 Ocak günü yaptığı açıklamada Rabat ve Madrid arasındaki krizin sona ermesi için çağrıda bulunarak, Fas Kralı 6. Muhammed'i İspanya'ya davet etmişti.

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan 2021'de ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Son Dakika Haberleri

Togo Cumhuriyeti, Hükümet, İspanya, Fas, Güncel, Haber

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