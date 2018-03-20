Fas-İspanya Arasında Yasa Dışı Göçle Mücadelede İş Birliği

Fas ile İspanya, yasa dışı göçle mücadeledeki iş birliğini geliştirme kararı aldı.

Başkent Rabat'ta İspanya ile Fas arasında gerçekleştirilen ve yasa dışı göçle mücadelenin ele alındığı değerlendirme toplantısına, Fas Göç ve Yurt dışında Yaşayan Faslılardan Sorumlu Delege Bakan Abdulkerim Bin Atik, İspanya Göç ve Göçmenlerden Sorumlu Devlet Sekreteri Maria Del Corral Telles ve iki ülke yetkilileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Bin Atik, İspanya ile yasa dışı göçle mücadelede stratejik bir iş birliğinin sağlandığını belirterek, bu ittifakın Kuzey-Güney iş birliği açısından iyi bir örnek olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yasa dışı göçle mücadelede sorunun kaynağına inmeyi hedeflediklerini belirten Bin Atik, " Afrika kıtasında yasa dışı göçün temel nedenlerinden olan yoksulluğun önüne geçmek için Afrika kıtasında gelişmeye yönelik çabaları arttırmalıyız." dedi.

Telles ise yaptığı konuşmada, Fas'ın başarılı göçmen politikaları üretmesi noktasında ülkesinin her türlü çabayı desteklediğini belirterek, iki ülke arasındaki yasa dışı göçle mücadelede iş birliğinin çok iyi seviyede olduğunu kaydetti.

Afrika ülkelerinden Avrupa'ya geçiş yolu olarak kullanılan Fas'ta yaklaşık 40 bin civarında kaçak göçmen bulunduğu tahmin ediliyor.