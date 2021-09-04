Fas İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan seçimlere yoğun katılım çağrısı
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Fas İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan seçimlere yoğun katılım çağrısı

Fas İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan seçimlere yoğun katılım çağrısı
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Fas İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UMT), 8 Eylül'de yapılması planlanan genel ve yerel seçimlere yoğun katılım çağrısında bulundu.

Fas İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UMT), 8 Eylül'de yapılması planlanan genel ve yerel seçimlere yoğun katılım çağrısında bulundu.

Fas'ın en büyük işçi sendikası UMT'den, ülke çapındaki tüm üyelerine, işçilere ve yetkililere seçim çağrısı için yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, ülkedeki tüm işçilere, sorumlulara anayasal haklarını yerine getirme ve siyasi hayatın önemli bir adımı olan seçimlere yoğun katılım gösterme çağrısı yapıldı.

Konfederasyonun, geçen haziran ayında meslek odaları seçiminde UMT'ye saldıran kesimlere karşı koymak için seçimlere katılacağı ifade edilirken, söz konusu kesimlerle ilgili bilgi verilmedi.

Fas'ta 8 Eylül'de genel ve yerel seçimler yapılacak.

Ülkede seçim yarışında öne çıkması beklenen partiler arasında Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), Tarım Bakanı Aziz Ahnuş liderliğindeki Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) ile İstiklal Partisi yer alıyor.

Mevcut koalisyon hükümeti PJD (125 milletvekili), RNI (37 milletvekili), Halk Hareketi (27 milletvekili), Sosyalist Birlik (20 milletvekili) ve Anayasal Birlik (23 milletvekili) partilerinden oluşuyor. Muhalefet kanadında ise PAM (102 milletvekili), İstiklal Partisi (46 milletvekili), İlerleme ve Sosyalizm (12 milletvekili), Sol Federasyon (2 milletvekili) yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

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