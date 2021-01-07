Fas İnsan Hakları Merkezi, siyasi muhalifler için idam cezasının kaldırılması çağrısı yaptı
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Fas İnsan Hakları Merkezi, siyasi muhalifler için idam cezasının kaldırılması çağrısı yaptı

07.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:42
Fas İnsan Hakları Merkezi, siyasi muhalifler için idam cezasının kaldırılması çağrısı yaptı

Fas İnsan Hakları Merkezi, başta siyasi muhalifler olmak üzere ülkede idam cezası gerektiren suçların kısıtlandırılarak aşamalı olarak bitirilmesi çağrısında bulundu.

Fas İnsan Hakları Merkezi, başta siyasi muhalifler olmak üzere ülkede idam cezası gerektiren suçların kısıtlandırılarak aşamalı olarak bitirilmesi çağrısında bulundu.

Fas İnsan Hakları Merkezi "reddetmek ve destek arasında idam" başlığı altında yayınladığı raporda, "Fas Ceza Kanunu'ndan idam cezasının kaldırılması veya sürdürülmesi meselesinin insan hakları ve demokrasi bağlamında kapsamlı bir şekilde tartışılması gerektiğini" belirterek, başta siyasi muhalifler olmak üzere ülkede idam cezası gerektiren suçların kısıtlandırılarak aşamalı olarak idam cezasının kaldırılmasını istedi.

2019-2020 yılları arasında hukuk uzmanlarının İnsan Hakları ve Parlamento İletişim Bakanlığı ile gerçekleştirdiği muhtelif toplantılara da değinilen raporda, cezanın devamlılığını ve kaldırılmasının gerektiğini düşünen iki farklı grubun neredeyse aynı oranda olduğuna dikkati çekti. Raporda ayrıca bireyin en temel hakkının "yaşamak" olduğu vurgulandı.

Fas daha önce Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Komitesi'nde 'idam cezalarının dünya genelinde kaldırılmasına yönelik çağrıda' çekimser kalmıştı.

Fas yasalarında idam cezası bulunmasına rağmen bu hüküm 1993 yılından beri uygulanmıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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