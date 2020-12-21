Fas, İngiltere uçuşlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı
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Fas, İngiltere uçuşlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı

21.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:11
Fas, İngiltere uçuşlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı

Fas, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, bu ülkeyle hava yolu ulaşımını geçici süre durdurma kararı aldı.

Fas, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, bu ülkeyle hava yolu ulaşımını geçici süre durdurma kararı aldı.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, devlete ait Fas Havayolları Şirketi yaptığı yazılı açıklamada, yeni bir duyuruya kadar İngiltere ile gidiş-dönüş hava yolu ulaşımının askıya alındığını belirtti.

Şirket, iki ülke arasında seyahat için bileti bulunan yolcuların, biletlerini ileriki bir tarihe ya da başka bir Avrupa ülkesine ücretsiz şekilde değiştirebileceklerini yahut tazminatlarını alabileceklerini kaydetti.

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, Başbakan Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, yaptıkları açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün, yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da mutasyona uğramış yeni koronavirüsün kontrolden çıktığını açıklamıştı.

Mutasyona uğrayan virüsün, İngiltere'den sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da da görülmesi üzerine, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İngiltere'den ve bu ülkelerden uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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