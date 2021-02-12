Fas'ın Vagadugu Büyükelçisi Slaoui saldırıya uğradı
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Fas'ın Vagadugu Büyükelçisi Slaoui saldırıya uğradı

12.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:44
Fas'ın Vagadugu Büyükelçisi Slaoui saldırıya uğradı

Burkina Faso'da, Fas'ın Vagadugu Büyükelçisi Youssef Slaoui uğradığı bir saldırıda yaralandı.

Burkina Faso'da, Fas'ın Vagadugu Büyükelçisi Youssef Slaoui uğradığı bir saldırıda yaralandı.

Yerel radyo Omega'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, 36 yaşındaki büyükelçi, Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da motosikletli bir saldırgan tarafından başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Omega, büyükelçiyi yaralayan saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırganın üzerinde silah olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.

Slaoui, Eylül 2019'da Fas'ın Vagadugu Büyükelçiliğine atanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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