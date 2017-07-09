Fas'ın Kuzeyindeki Toplumsal Gerginlik

Fas emniyet güçlerinin, parlamento binası önünde düzenlenen gösteriye müdahale etmesi sonucu en az 12 kişinin yaralandığı bildirildi.



Göstericiler, ülkenin kuzeyinde yer alan El-Huseyme kentindeki "Rif Bölgesi Halk Hareketi" aktivistlerine destek amacıyla başkent Rabat'taki parlamento binasının önünde bir araya geldi.



Polisin gösteriye müdahale etmesi sonucu çıkan arbedede ilk belirlemelere göre en az 12 kişinin yaralandığı ve yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.



Başkent Rabat'taki 5. Muhammed Caddesi ve bazı sokaklarda, polis ile göstericiler arasında zaman zaman olayların yaşandığı ifade ediliyor.



Ülkedeki en büyük sivil toplum kuruluşlarından Eski Fas İnsan Hakları Derneği Başkanı Hatice er-Riyadi de barışçıl gösterilere müdahale edilmesini kınayarak, bu türden uygulamaların Fas'ın yurt dışındaki prestijini sarstığını dile getirdi.



Fas hükümet sözcüsü Mustafa el-Halfi, ülkenin kuzeyindeki gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 176'ya yükseldiğini açıklamıştı.



El-Huseyme kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının, polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti.



Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle mayıs ayında yeniden başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu birçok kişi yaralanmıştı.