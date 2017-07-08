Fas'ın Kuzeyindeki Toplumsal Gerginlik

Fas emniyet güçlerinin, ülkenin kuzeyindeki El-Huseyme kentinde gerçekleştirilen gösterilere müdahale etmesi sonucu yaralananlar olduğu ve çıkan olaylarda bazı aktivistlerin gözaltına alındığı bildirildi.



"Rif Bölgesi Halk Hareketi" aktivistlerinden alınan bilgiye göre, emniyet güçleri Huseyme'nin bazı bölgelerinde yapılan 5 ayrı gösteriye sert bir şekilde müdahale etti.



Çıkan arbedede yaralananlar 5. Muhammed Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Gösterilere katılan bazı "Rif Bölgesi Halk Hareketi" aktivistleri ise gözaltına alındı.



Fas hükümet sözcüsü Mustafa el-Halfi, dün ülkenin kuzeyindeki gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 176'ya yükseldiğini açıklamıştı.



El-Huseyme kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının, polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti.



Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle mayıs ayında yeniden başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu birçok kişi yaralanmıştı.