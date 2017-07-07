Fas'ın Kuzeyindeki Toplumsal Gerginlik

Fas'ın kuzeyindeki gösterilerde gözaltına alınan "Rif Bölgesi Halk Hareketi'nden" 10 aktiviste 6 ile 20 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.



Huseyme Asli Ceza Mahkemesi, aktivistlerden 4'ünü yirmişer ay, 3'ünü 1 yıl, diğer 3'ünü ise altışar ay hapis cezasına çarptırdı.



Fas hükümet sözcüsü Mustafa el-Halfi, dün ülkenin kuzeyindeki gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 176'ya yükseldiğini açıklamıştı.



Fas'ın kuzeyindeki El-Huseyme kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının, polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak hayatını kaybetmesinin ardından birçok gösteri düzenlenmişti.



Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle mayıs ayında yeniden başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu birçok kişi yaralanmış, yüzlerce gösterici ise gözaltına alınmıştı.