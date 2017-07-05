Fas'ın Kuzeyindeki Toplumsal Gerginlik

Fas Adalet Bakanlığı ülkenin kuzeyindeki gösterilerde gözaltına alınan "Rif Bölgesi Halk Hareketi" aktivistlerine işkence edildiği iddialarına ilişkin hazırlanan resmi raporu yargıya sevk etti.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hükümete bağlı İnsan Hakları Ulusal Konseyinin, Rif Bölgesi Halk Hareketi aktivistlerine işkence edildiği iddialarına ilişkin hazırladığı resmi raporun yargıya sevk edildiği" belirtildi.



Açıklamada, soruşturma ya da yasal işlemlerin yapılması amacıyla dava dosyalarına bu raporların eklendiği duyuruldu.



Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, ülkenin kuzeyindeki gösterilerde gözaltına alınan 66 kişiye emniyet güçleri tarafından işkence edildiği yönündeki iddiaların araştırılarak sonuca bağlandığını söylemişti.



Bu kapsamda, söz konusu kişilerin adli tıp raporu taleplerinin de yerine getirildiğini aktaran Halfi, raporların içeriği ya da araştırmaların sonucu hakkında bilgi vermemişti.



Gösterilerde şimdiye kadar 144 kişinin tutuklandığını, 18 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını bildiren Hükümet Sözcüsü, yargılaması sonuçlanan 40 kişinin ise çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırıldığını ifade etmişti.



Fas'ın kuzeyindeki El-Huseyme kentinde geçen yıl ekim ayında bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak hayatını kaybetmesinin ardından söz konusu bölge başta olmak üzere ülke genelinde birçok gösteri düzenlenmişti.



Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle mayıs ayında yeniden başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu birçok kişi yaralanmış, yüzlerce gösterici ise gözaltına alınmıştı.