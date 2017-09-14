Fas'ın Kuzeyindeki Toplumsal Gerginlik

Fas Ulusal Basın Sendikası, ülkenin kuzeyinde aylardır devam eden gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti.



Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, gösteriler sırasında tutuklanan medya mensuplarının, devam eden mahkeme süreçleri durdurularak, Fas basın ve yayın kanununa göre yargılanmaları gerektiği belirtildi.



Tutuklu basın mensuplarının serbest bırakılması talep edilen açıklamada, "Ülkedeki basın ve yayın özgürlüğü son zamanlarda endişe verecek şekilde azaldı. Mahkemesi devam eden gazetecilerden Hamid el-Mehdavi'ye daha önce verilen 3 aylık hapis cezasının bir yıla çıkarılması beklemediğimiz bir karardı." ifadeleri kullanıldı.



Gazeteci Mehdavi hakkında "Kamuya açık alanda slogan atmak ve yaptığı konuşmalarla halkı suça teşvik etmek" suçlamasıyla 25 Temmuz'da 3 ay hapis cezası ve 20 bin Fas dirhemi (2 bin dolar) para cezası verilmişti. Mehdavi hakkında verilen 3 ay hapis cezası önceki gün 1 yıla çıkarılmıştı.



Fas'ın kuzeyindeki El-Huseyma kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti. Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle gösteriler mayısta yeniden başlamıştı.



Resmi açıklamalara göre, mayıs ayından bu yana devam eden gösterilerde aralarında yerel medya mensuplarının da bulunduğu 250'nin üzerinde eylemci gözaltına alınarak haklarında hukuki işlem yapıldı.