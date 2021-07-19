Fas'ın Kazablanka kentinde bir evde yangın çıktı: 8 ölü
Fas'ın kuzeyindeki Kazablanka kentinde bir evde çıkan yangında aynı aileden 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Fas'ın kuzeyindeki Kazablanka kentinde bir evde çıkan yangında aynı aileden 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Fas merkezli "Alyaoum24" haber sitesinde yayımlanan habere göre, Kazablanka'da bir evde mum ateşinden yangın çıktı.
Yangın sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi.
Fas yönetiminden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup