Fas'ın Jerada Kentinde Yürüyüş

Fas'ın kuzeydoğusunda yer alan Jerada kentinde, yüzlerce kişi, gözaltına alınan 3 aktivistin serbest bırakılması talebiyle yürüdü.

Jerada'dan El-Uyun kentine doğru yürüyen göstericiler, gözaltına alınanların serbest bırakılması ve taleplerinin yerine getirilmesi yönünde sloganlar attı.

Aktivist Kerim es-Saidi, AA muhabirine, yürüyüşün gözaltı operasyonlarından önce planlandığını ancak söz konusu gözaltıların yürüyüşe katılım oranını artırdığını söyledi.

Yürüyüş ve gösterilerin devam edeceğini belirten Saidi, sunulan çözüm önerilerinin halkın taleplerini karşılamadığı mesajı verdiklerini dile getirdi.

Polis son 48 saat içinde Jerada'daki gösterileri organize ettiği öne sürülen 3 aktivisti gözaltına almıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise bu kişilerden birinin gösterilerle alakası olmadığı, geçen perşembe yaşanan bir trafik kazasına karışması nedeniyle gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Jerada'da bulunan metruk kömür ocağından kömür çıkarmaya çalışırken 2 kardeşin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Azalan gösteriler, 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatını kaybetmesinin ardından tekrar başlamıştı.

Başbakan Sadeddin el-Osmani, 10 Şubat'ta, tarımda kullanılmak üzere 3 bin hektarlık bir arazinin tahsis edildiğini ve gençlere iş imkanı sağlayacak Jerada Sanayi Bölgesi'nde çalışmaların başladığını duyurmuştu.