Fas'ın Fnideg kentindeki ekonomik darboğaz karşıtı gösteriler dördüncü haftasında
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Fas'ın Fnideg kentindeki ekonomik darboğaz karşıtı gösteriler dördüncü haftasında

27.02.2021 03:27 | Son Güncelleme: 27.02.2021 03:30
Fas'ın Fnideg kentindeki ekonomik darboğaz karşıtı gösteriler dördüncü haftasında

Fas'ın kuzeyindeki Fnideg kentinde yüzlerce kişi, İspanya idaresindeki Sebte (Ceuta) kentinde bulunan sınır kapısının kapatılması sonucu yaşanan ekonomik darboğaz nedeniyle gösteri düzenledi.

Fas'ın kuzeyindeki Fnideg kentinde yüzlerce kişi, İspanya idaresindeki Sebte (Ceuta) kentinde bulunan sınır kapısının kapatılması sonucu yaşanan ekonomik darboğaz nedeniyle gösteri düzenledi.

Fas yönetiminin, binlerce Faslı kadının ticari mal kaçakçılığı yaparak geçimini sağladığı sınır kapısını Aralık 2019'da kapatma kararı almasından bu yana Fnideg'de yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılara karşı düzenlenen gösteriler dördüncü haftasında da devam etti.

Göstericiler, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve alternatif iş imkanları oluşturulması yönünde sloganlar attı.

Rabat yönetimi, 5 Şubat'ta başlayan gösterilerin ardından Fnideg ve civar kentlerde ekonomik kalkınma için bazı tedbirler alınacağını duyurmuştu.

Bu bağlamda 25 Şubat'ta sınır kapısının kapatılmasından ekonomik anlamda zarar gören 650 kadınla iş sözleşmesi imzalandığı ve kent sakinlerinin yararına yaklaşık 45 milyon dolar değerinde bir kalkınma programı başlatıldığı açıklanmıştı.

Fas Parlamentosu Dışişleri ve Ulusal Savunma Komisyonu tarafından Şubat 2019'da yayımlanan raporda Sebte'de kaçakçılık yapan kadınların trajik durumlarla karşılaştıkları, uzun süre açık alanlarda gecelemek zorunda kaldıkları ifade edilmişti. Raporda 3 bin 500 kadın ve 200 çocuğun Sebte Sınır Kapısı'nda kaçakçılık yaptığı kaydedilmişti.

Sebte Sınır Kapısı, kaçakçılığın önüne geçilmesi için 3 Aralık 2019'da tamamen kapatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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