Fas'ın Fnideg kentinde yüzlerce kişi ekonomik darboğazı protesto etti

Fas'ın kuzeyindeki Fnideg kentinde yüzlerce kişi, İspanya idaresindeki Sebte (Ceuta) kentinde bulunan sınır kapısının kapatılması sonucu yaşanan ekonomik darboğaz nedeniyle gösteri düzenledi.

Fas yönetiminin, binlerce Faslı kadının ticari mal kaçakçılığı yaparak geçimini sağladığı sınır kapısını Aralık 2019'da kapatma kararı almasından bu yana Fnideg'de yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılar halk tarafından protesto edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, cuma akşamı düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı gösteride protestocular sınır kapısının kapatılması karşıtı sloganlar atarak, yetkililerden alternatif iş imkanları oluşturulmasını istedi.

Göstericiler geçen hafta cuma günü düzenlenen protestolarda gözaltına alınan 4 kişinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Yaklaşık iki hafta önce bir genç, Fnideg'den yüzerek Sebte'ye geçmek isterken boğulmuştu.

Fas Parlamentosu Dışişleri ve Ulusal Savunma Komisyonu tarafından Şubat 2019'da yayımlanan raporda Sebte'de kaçakçılık yapan kadınların trajik durumlarla karşılaştıkları, uzun süre açık alanlarda gecelemek zorunda kaldıkları ifade edilmişti. Raporda 3 bin 500 kadın ve 200 çocuğun Sebte Sınır Kapısı'nda kaçakçılık yaptığı kaydedilmişti.

Sebte Sınır Kapısı, kaçakçılığın önüne geçilmesi için 3 Aralık 2019'da tamamen kapatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar