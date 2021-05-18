Fas'ın Filistin için gönderdiği acil insani yardım malzemeleri Kahire'ye ulaştı
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Fas'ın Filistin için gönderdiği acil insani yardım malzemeleri Kahire'ye ulaştı

Fas'ın Filistin için gönderdiği acil insani yardım malzemeleri Kahire'ye ulaştı
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Fas Kralı 6'ncı Muhammed'in talimatıyla abluka altındaki Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinlilere gönderilmek için hazırlanan acil insani yardım malzemeleri Kahire'ye getirildi.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed'in talimatıyla abluka altındaki Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinlilere gönderilmek için hazırlanan acil insani yardım malzemeleri Kahire'ye getirildi.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Fas Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 2 askeri uçak, taşıdıkları 20 tonluk malzemeyle bugün, başkent Kahire'nin doğusundaki askeri hava üssüne iniş yaptı.

Karayoluyla en kısa sürede Refah Sınır Kapısı'na ulaştırılmasının beklendiğine değinilen haberde, yardımın gıda, ilaç ve ilk yardım malzemelerinden oluştuğu belirtildi.

Yardımların Kahire'ye getirilişi ve Filistinlilere ulaştırılması gibi organizasyonunun Fas'ın Arap Birliği Daimi Temsilcisi Ahmet el-Tezi'nin denetiminde yapıldığı duyuruldu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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