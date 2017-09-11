Fas'ın Ecowas'a Üyelik Süreci

Cabo Verde Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Luis Filipe Tavares, Fas'ın Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) katılmasını desteklediklerini belirtti.



Resmi temaslarda bulunmak üzere Fas'a gelen Tavares, Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Munya Busitte ile görüştü.



Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Tavares, Fas'ın ECOWAS'a katılmasını ülkesinin desteklediğini belirterek, bu gelişmenin iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendireceğini söyledi.



Busitte de başta otomotiv sektörü olmak üzere, eğitim, spor ve yargı alanlarında ikili iş birliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.



ECOWAS üyeliğine şubat ayında başvuran Fas'ın, üyelik talebi Liberya'nın başkenti Monrovia'da haziran ayında düzenlenen 51. ECOWAS Zirvesi'nde ele alınmıştı. Zirvede, Fas'ın bu bölgesel topluluğa tam talebi prensipte onaylanmıştı.



1975 yılında kurulan ve toplam 15 Batı Afrika ülkesinin üye olduğu ECOWAS, üye ülkeler arasında, sanayi, ulaştırma, telekomünikasyon, enerji, tarım, doğal kay­naklar, ticaret, sosyal ve kültürel konular başta olmak üzere ekonomik entegrasyonu teşvik etmeyi hedefliyor.