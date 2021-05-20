Fas'ın BM Temsilcisi Kadiri'den, İsrail-Filistin çatışmasının "bölgesel felakete" dönüşebileceği uyarısı

Fas'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Ömer el-Kadiri, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları neticesinde meydana gelen siyasi çatışmaların dini çatışmaya dönüşmesi halinde bölgesel bir felaketin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Fas'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Ömer el-Kadiri, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları neticesinde meydana gelen siyasi çatışmaların dini çatışmaya dönüşmesi halinde bölgesel bir felaketin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Fas'ın BM Temsilcisi Kadiri, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan BM Genel Kurulunda ülkesinin Dışişleri Bakanlığı adına bir konuşma yaptı.

İsrail ile Filistin arasında meydana gelen son gerginlik nedeniyle siyasi çatışmanın dini bir çatışmaya dönüşmesi ihtimalinin bulunduğunu belirten Kadiri, böylesi bir durumda bölgesel bir felaketin meydana gelebileceğini ifade etti.

Fas'ın Filistin davasına yaklaşımından söz eden Kadiri, şunları söyledi:

"Fas Krallığı uluslararası yasalarca da tanımlanan iki devletli çözüme desteklerini yineliyor. Başkenti Doğu Kudüs olup sınırları 1967'ye göre tanımlanan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin inşa edilmesi için iki devletli çözüm dışında başka bir siyasi yol bulunmamaktadır."

Kadiri, Filistin ve İsrail arasındaki şiddet olaylarının sona erdirilmesi için de uluslararası topluma harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci