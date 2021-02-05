Fas'ın BM Daimi Temsilcisi Ömer Halil, yeniden Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Komisyonu Başkanlığı'na seçildi

Fas'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ömer Halil, bir kez daha Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Komisyonu Başkanlığı görevine getirildi.

Fas'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ömer Halil, bir kez daha Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Komisyonu Başkanlığı görevine getirildi.

Fas'ın resmi haber ajansı MAP'da yer alan habere göre, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde güven ve istikrarın yeniden tahsis edilmesi amacıyla BM tarafından oluşturulan kurumun başkanlığı için oylama yapıldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Komisyonu üyeleri arasında yapılan oylamada Fas'ın BM Daimi Temsilcisi Halil, ikinci kez "Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Komisyonu Başkanlığı"na seçildi.

Halil, Aralık 2020'de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti.

Farklı ülkelerde Fas büyükelçiliği görevinde bulunan Halil, 2014 yılından bu yana BM'nin Fas Daimi Temsilcisi görevini yürütüyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti krizi

Ülke, 2012 yılında Seleka silahlı grubunun yönetime karşı ayaklanması üzerine patlak veren siyasi ve güvenlik kriziyle mücadele ediyor.

BM, Orta Afrika'da istikrarın sağlanması için 2014'te bu ülkeye 12 bin asker göndermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık