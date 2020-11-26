Fas'ın Ankara Büyükelçisi Lazreq'ten AA'ya ziyaret
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Fas'ın Ankara Büyükelçisi Lazreq'ten AA'ya ziyaret

26.11.2020 13:09 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:03

Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Büyükelçi Lazreq'i, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu ağırladı. Görüşmede, AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat ve AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk de hazır bulundu.

İki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Büyükelçi Lazreq, ülkesindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

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Görüşmede Türkiye ve Fas arasındaki ikili ilişkiler değerlendirilirken, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin önemine de dikkat çekildi.

Lazreq, 100. yılını kutlayan AA'yı bölgedeki çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Mutanoğlu, Büyükelçi Lazreq'e AA'nın 100. yılına özel olarak hazırladığı "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" kitabını hediye etti.

Büyükelçi Lazreq de Mutanoğlu'na Fas'a özgü geleneksel el işi bir hediye takdim etti.

Fas'ın Ankara Büyükelçisi Lazreq'ten AA'ya ziyaret
Fas'ın Ankara Büyükelçisi Lazreq'ten AA'ya ziyaret
Fas'ın Ankara Büyükelçisi Lazreq'ten AA'ya ziyaret
Fas'ın Ankara Büyükelçisi Lazreq'ten AA'ya ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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