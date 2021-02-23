Fas'ın Akdeniz açıklarında şişme botta bulunan 7'si bebek 59 göçmen karaya çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fas'ın Akdeniz açıklarında şişme botta bulunan 7'si bebek 59 göçmen karaya çıkarıldı

23.02.2021 04:01 | Son Güncelleme: 23.02.2021 04:04
Fas'ın Akdeniz açıklarında şişme botta bulunan 7'si bebek 59 göçmen karaya çıkarıldı

Fas'ın kuzeyinde Huseyma kentinin açıklarında şişme botta 7'si bebek 59 göçmenin yakalandığı belirtildi.

Fas'ın kuzeyinde Huseyma kentinin açıklarında şişme botta 7'si bebek 59 göçmenin yakalandığı belirtildi.

Fas haber ajansının askeri bir kaynaktan aktardığı bilgiye göre, Avrupa'ya geçmek için Sahra'nın güneyinden gelen Afrikalı göçmenlerin içindi bulunduğu şişme bot, güvenlik güçlerince fark edildi.

Karaya çıkarılan toplam 59 göçmenden 7'sinin sağlık durumlarının kötü olduğu ve kentteki bir devlet hastanesinde tedavi altına alındıkları belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Pervin Buldan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Prens Harry Meghan Markle Mustafa Ceceli
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Pendik Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fas'ın Akdeniz açıklarında şişme botta bulunan 7'si bebek 59 göçmen karaya çıkarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 04:04:31. #1.16#
title