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Fas ile Libya, insan haklarını koruma konusunda iş birliği anlaşması imzaladı

AA, Esat Fırat - Güncel
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Fas ile Libya, insan haklarını koruma konusunda iş birliği anlaşması imzaladı

Fas ile Libya'nın, insan haklarının korunması ve ilerlemesi alanında ortak eylem geliştirmeyi amaçlayan iş birliği anlaşması imzaladığı belirtildi.

Fas ile Libya'nın, insan haklarının korunması ve ilerlemesi alanında ortak eylem geliştirmeyi amaçlayan iş birliği anlaşması imzaladığı belirtildi.

Fas'a üç günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Libya Kamu Özgürlükleri ve İnsan Hakları Konseyi Başkanı Ömer Attiyetullah el-Hicazi, başkent Rabat'ta Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi Başkanı Amine Buayyaş ile bir araya geldi.

Konseyin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fas ile Libya arasında insan hakları alanında bir ortaklık ve iş birliği anlaşması imzalandığı belirtildi.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, söz konusu anlaşma; iki ülkede insan haklarının korunmasını ve ilerlemesini artıracak şekilde iki taraf arasında ortak eylem, iş birliği ve istişare kurmayı ve geliştirmeyi amaçlıyor.

Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından, insan hakları konusunda çeşitli eleştirilere maruz kalan Rabat yönetimi, ülkede ciddi insan hakları ihlallerine dair hiçbir belirti olmadığını savunuyor.

AA / Esat Fırat - Güncel

İnsan Hakları, Libya, Kamu, Fas, Güncel, Haberler

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