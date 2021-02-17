Fas ile İsrail arasındaki eğitim projelerine iktidar partisinden eleştiriler sürüyor
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Fas ile İsrail arasındaki eğitim projelerine iktidar partisinden eleştiriler sürüyor

17.02.2021 05:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 05:54
Fas ile İsrail arasındaki eğitim projelerine iktidar partisinden eleştiriler sürüyor

Fas'ta koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkın Partisi, kabinedeki Eğitim Bakanı Said Emzazi'nin İsrailli mevkidaşıyla iki ülke arasında ortak eğitim projesi yapma anlaşmasına tepki gösterdi.

Fas'ta koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkın Partisi, kabinedeki Eğitim Bakanı Said Emzazi'nin İsrailli mevkidaşıyla iki ülke arasında ortak eğitim projesi yapma anlaşmasına tepki gösterdi.

Parlamentonun alt kanadı Danışma Meclisinde yapılan oturumda, Parti grubundan Emzazi'ye işgalci İsrail devletiyle eğitim ve öğretim alanında iş birliği teklifleri konusunda çıkan söylentilerin ne derece doğru olduğuna ilişkin sorular soruldu.

Grup, her türlü sızma girişimine karşı eğitim sektörünün korunmasının zorunluğu olduğuna dikkat çekti.

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Galant'la geçen hafta telekonferans yoluyla yaptığı görüşmeye değinen Emzazi, iki ülke arasında ortak eğitim programının başlatılması konusunda anlaşma yapıldığını söyledi.

İkiz okul programı çerçevesinde öğrenci değişimi ve karşılıklı iki okul öğrencilerinin aralarında ülkelerindeki eğitime dair video değişimi şeklinde etkinlikler düzenlenecek. Arapça ve İbranice karşılıklı eğitim yarışmaları, müzik ve sanatsal etkinlikleri yapılacak.

Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani, ülkesinin İsrail ile normalleşmesindeki tutumu nedeniyle iktidar ortağı olan Fas Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde yoğun eleştirilere maruz kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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