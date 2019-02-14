Fas ile İspanya Enerji ve Güvenlik Alanında İş Birliği Yapacak

Fas ile İspanya arasında enerji, güvenlik ve kültür alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Fas haber ajansı MAP'in haberine göre, Fas Kralı 6. Muhammed ve İspanyol mevkidaşı 6. Felipe'nin katılımıyla başkent Rabat'ta, iki ülke arasında çeşitli alanlarda yapılacak iş birliğine yönelik anlaşmaların imzalanması için tören düzenlendi.

İki ülke lideri, Fas ve İspanya krallıkları arasında çok yönlü stratejik ortaklığın kurulması için bir mutabakat zaptının da aralarında bulunduğu, enerji, güvenlik ve kültür alanlarındaki iş birliği anlaşmalarına imza attı.

İspanya Kralı 6. Felipe, 2 gün sürecek ziyareti kapsamında dün Fas'a gelmişti.

İspanya, 2012'den bu yana Fas'ın birinci ticari ortağı olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA