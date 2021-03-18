Fas ile ABD ortak askeri tatbikat yaptı
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Fas ile ABD ortak askeri tatbikat yaptı

18.03.2021 04:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 04:17
Fas ile ABD ortak askeri tatbikat yaptı

Fas, Agadir ile Tantan bölgeleri arasındaki Atlas Okyanusu kıyılarında ABD ile ortak kara ve deniz askeri tatbikatı yaptı.

Fas, Agadir ile Tantan bölgeleri arasındaki Atlas Okyanusu kıyılarında ABD ile ortak kara ve deniz askeri tatbikatı yaptı.

Faslı bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa süre önce "Atlas Tokalaşması 21-1" adlı tatbikatın düzenlendiğini, tatbikata Fas'tan Allal bin Abdullah fırkateyni, ABD'den 'USS Porter' füze fırkateyninin katıldığını söyledi.

Fas Deniz Kuvvetlerinden 5. Muhammed fırkateyni ve ABD'den USS Porter füze fırkateyninin de ortak bir eğitimde bir araya geldiğini belirten yetkili, Agadir ile Tantan bölgeleri arasında Fas'tan F-16 ve F-5 savaş uçakları ve SA330 helikopteri, ABD'den de iki füze fırkateyni ve Eisenhower uçak gemisinin katıldığı büyük bir tatbikat yapıldığını bildirdi.

Yetkili, tatbikatların ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi vermedi.

ABD'nin Fas Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 Mart'ta "Yıldırım Tokalaşma 2021" adıyla bir gün önce gerçekleştirilen askeri tatbikatta savaş gemileri ve uçakların yan yana eğitim yaptıkları belirtilmişti.

ABD ve Fas, Rabat'ta 2 Ekim 2020'de 10 yıllık askeri iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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