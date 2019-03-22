Fas Hükümetinden "Öğretmen Grevinin Gerekçesi Yok" Açıklaması

Fas hükümeti, sözleşmeli öğretmenlerin taleplerinin karşılandığını belirterek, gösterilerin ve grevin artık bir gerekçesi olmadığını söyledi.

Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlerin grevi sürdürmelerinin artık kamu kurumlarında karışıklık çıkarmak dışında bir gerekçesi olmadığını belirtti.

Yasalara saygı göstermeyen ve kamu güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan tüm uygulamalara karşı mücadele etmekte tereddüt etmeyeceklerini dile getiren Halfi, hükümetin öğrencilerin okula gitme haklarını korumak için gereken önlemleri almayı sürdüreceğini kaydetti.

Fas'ın çeşitli kentlerinde binlerce sözleşmeli öğretmen "kadro" talebiyle gösteriler düzenlemiş ve genel greve gitmişti.

Fas Milli Eğitim Bakanı Said Emzazi, 6 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümetin eğitim sektöründe sözleşmeli personel çalıştırma programından vazgeçmeyeceğini belirterek, programı "hükümetin stratejik seçeneği" olarak nitelendirmişti.

Başbakan Sadeddin el-Osmani de 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlere işlerini kaybetmeyecekleri konusunda güvence vermişti.

İlk olarak eğitim sektöründe uygulamaya konuldu



Fas hükümeti, 2017'de kamu çalışanlarına sağlanan emeklilik haklarından yararlanan kişi sayısını azaltmak için kamu kuruluşlarında "sözleşmeli personel çalıştırma programı" başlatmış ve bu program ilk olarak eğitim sektöründe uygulamaya koymuştu.



Sözleşmeli personel, emekli olduğunda kadrolu kamu çalışanlarına sağlanan haklardan yararlanamıyor.

Kaynak: AA