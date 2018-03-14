Fas Hükümeti Jerada'daki Gösterileri Yasakladı

Fas hükümetinin, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Jerada kentinde "bölgesel kalkınma" talebiyle düzenlenen gösterileri yasakladığı bildirildi.

Fas İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, izin alınmadan düzenlenen gösterilerin yasa dışı olduğu ve yasak kararıyla kentte kanunları uygulamanın hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "sorumsuz davranışlar" karşısında kararlı hareket edileceği kaydedildi.

Kararı AA muhabirine değerlendiren hukukçu Kerim es-Saidi, yönetimin kentteki gösterileri yasaklama kararının "sürpriz" olduğunu söyledi.

Devletin diyalog yolunu bu şekilde kapatmasını beklemediklerini ifade eden Saidi, "Jerada'daki kötü koşullara sebep olan yetkililerden hesap sorulması başta olmak üzere kent sakinlerinin talepleri, hükümet tarafından olumlu karşılık bulmadı. Bununla birlikte göstericiler başından bu yana eylemlerin barışçıl niteliğini korudu." dedi.

"Bölgenin kalkındırılması" talep ediliyor

Jerada'da metruk bir kömür ocağında çalışan 2 kardeşin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Bir süre azalan gösteriler, 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatını kaybetmesinin ardından tekrar başlamıştı.

Emniyet güçleri iki gün önce Jerada'daki gösterileri organize ettiği öne sürülen 3 aktivisti gözaltına almıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise bu kişilerden birinin gösterilerle ilgisinin olmadığı, geçen hafta meydana gelen bir trafik kazasına karışması nedeniyle gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Başbakan Sadeddin el-Osmani, 10 Şubat'ta, tarımda kullanılmak üzere 3 bin hektarlık bir arazinin tahsis edildiğini ve gençlere iş imkanı sağlayacak Jerada Sanayi Bölgesi'nde çalışmaların başladığını duyurmuştu.