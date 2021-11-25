Fas Hükümeti, İsrail dahil bütün yatırımcılara açık olduklarını açıkladı

Fas Hükümeti Sözcüsü Mustafa Beytas, Fas'ın diğer ülkelerle olduğu gibi İsrail ile de ticari anlaşmaları olduğunu ve ülkenin bütün yatırımcılara açık olduğunu söyledi.

Beytas, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hükümet Sözcüsü, bir gazetecinin, ülkede İsrail yatırımlarının önünün açıldığına yönelik sorusu üzerine, "Yatırımlar için bir çerçeve belirlerken bunu bütün ülkeleri kapsayacak şekilde yapıyoruz ve belirli ülkeleri hedeflemiyoruz." şeklinde konuştu.

Fas'ın İsrail ile olduğu gibi diğer ülkelerle de ticari anlaşmaları olduğunu belirten Beytas, "Ülkede yatırım herkes için açık, bu konudaki görüşümüz bir bütünlük arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002'de Fas, bu ilişkileri durdurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık'ta Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu. Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Son Dakika Haberleri

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