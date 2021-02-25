Fas hükümeti Hint keneviri kullanımını yasallaştıran tasarı üzerinde çalışma başlattı
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Fas hükümeti Hint keneviri kullanımını yasallaştıran tasarı üzerinde çalışma başlattı

25.02.2021 21:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:09
Fas hükümeti Hint keneviri kullanımını yasallaştıran tasarı üzerinde çalışma başlattı

Fas hükümeti Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlarla kullanımını yasal hale getirmek için harekete geçti.

Fas hükümeti Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlarla kullanımını yasal hale getirmek için harekete geçti.

Fas Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hint kenevirinin, meşru kullanımıyla ilgili bir yasa tasarısının incelenmeye başladığı ve 4 Mart'ta bu çalışmaların tamamlanacağı" ifade edildi.

Yasa tasarısının sunum raporunda da kenevirin, tıbbi ve endüstriyel amaçlarla meşru kullanımında hizmet veren şirketleri ülkeye çekerek küresel yatırımlar kazanmanın hedeflendiği belirtildi.

Raporda ayrıca, "yasal kenevir ekim alanlarının geliştirilmesinin, çiftçilerin gelirini artıracağı ve onları uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağlarından koruyacağı" aktarıldı.

Hint kenevirinin kullanımının meşrulaştırılması konusu bir süredir Fas'ta tartışmalara neden oluyor. Bazı gruplar, kenevirin diğer mahsuller gibi ekilebileceğini savunurken, bazıları ekim yapılan yerlerde kaçakçılığın artabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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