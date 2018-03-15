Fas Hükümeti Göstericilerin "Makul" Taleplerini Karşılayacak

Fas hükümeti, bir süredir "bölgesel kalkınma" talebiyle gösterilere sahne olan Jerada kentinde halkın "makul" taleplerinin karşılanacağını duyurdu.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, haftalık basın toplantısında, hükümetin Jerada'da devam eden gösterileri yakından takip ettiğini belirterek, bölge halkının makul taleplerinin yerine getirileceğini söyledi.

Gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bir kişinin öldüğü iddialarını reddeden Halfi, izinsiz yapılan gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini, fakat herhangi bir ölüm vakasının söz konusu olmadığını kaydetti.

Gösterilerin başlamasından bu yana hükümetin verdiği sözleri yerine getirmek için çaba gösterdiğini ifade eden Halfi, "Kömür madenlerini kullanmaya yetkili 7 şirket ile maden arama izni olan 17 şirketin ruhsatı, usulsüz çalıştıkları gerekçesi ile iptal edildi. Ayrıca Fas Kömür Ocakları Şirketi'nin tasfiye nedenini araştırmak üzere soruşturma başlattık." dedi.

Halfi ayrıca, Jerada'da dünkü gösterilerde yaralanan 8'i emniyet güçlerinden 10 kişinin durumunun ağır olduğu bilgisini verdi.

Fas'ın kuzeydoğusunda yer alan Jerada kentinde, metruk bir kömür ocağında çalışan 2 kardeşin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Kısa süreliğine duraklayan gösteriler, 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatını kaybetmesinin ardından tekrar başlamıştı.

Fas İçişleri Bakanlığı tarafından gösterilerin artması üzerine salı günü yapılan açıklamada, Jerada ve çevresinde düzenlenen gösterilerin kanuna aykırı olduğu belirtilerek, yasaklandığı duyurulmuştu.