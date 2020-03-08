Fas Havayolları, Kovid-19 nedeniyle İtalya'nın 2 kentine uçuşları durdurdu
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Venedik, Milano, İtalya, Fas, Güncel

Fas Havayolları, Kovid-19 nedeniyle İtalya'nın 2 kentine uçuşları durdurdu

Fas Havayolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'nın Milano ve Venedik kentlerine uçuşları durdurdu.

08.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:30
Fas Havayolları, Kovid-19 nedeniyle İtalya'nın 2 kentine uçuşları durdurdu

Fas Havayolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'nın Milano ve Venedik kentlerine uçuşları durdurdu.

Fas Havayolları tarafından yapılan yazılı açıklamada, İtalyan yetkililerinin Milano ve Venedik kentlerine yönelik aldığı karantina kararının ardından, söz konusu iki kente uçuşların bugünden itibaren nisan ayının başına kadar askıya alındığı belirtildi.

Kuveyt Merkez Bankası fon oluşturdu

Öte yandan Kuveyt Merkez Bankası, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelenin desteklenmesi için 10 milyon dinar (32,8 milyon dolar) tutarında fon oluşturulduğunu duyurdu.

Açıklamada, yerel bankalar tarafından finanse edilecek fonun Bakanlar Kurulu'nun tasarrufunda olacağı da kaydedildi.

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Kaynak: AA

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Manşet

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