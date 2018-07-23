Fas Hava Yolları'ndaki Kısmi Grev Seferleri Etkiledi

Fas Kraliyet Hava Yolları'nın geçen hafta pilotlar tarafından başlatılan kısmi grev nedeniyle bazı seferleri iptal ettiği bildirildi.

Kraliyet Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kazablanka'daki 5. Muhammed Havalimanı'ndan Fransa'daki iki farklı havaalanına yapılması planlanan gidiş-dönüş 4 seferin iptal edildiği belirtildi.

Bugün ve yarın yapılması planlanan ikişer seferin daha ertelenebileceği ifade edilen açıklamada, uçuşların tarihine ilişkin bilgi almak adına havalimanı idaresiyle iletişime geçilmesi istendi.

Sivil toplum kuruluşu Fas Uçak Liderleri Derneği'ne üye pilotlar, Fas Kraliyet Hava Yolları'nın taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle geçen çarşamba gününden itibaren kısmi grev başlatmıştı.

Kraliyet Hava Yolları ile son birkaç aydır pilotların ücretlerinin artırılması, yıllık tazminat ve diğer sosyal talepler konusunda görüşmeler yapan dernek yetkilileri, hava yolu şirketiyle anlaşma sağlanamayınca üyelerinden, "resmi ve haftalık tatillerde çalışmamalarını" istemişti.

Fas Kraliyet Hava Yolları da geçen cuma grevin şirketi olumsuz etkileyeceğine işaret ederek uyarıda bulunmuştu.