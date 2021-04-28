Fas güvenlik güçleri Filistinlilere destek gösterisine engel oldu
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Fas güvenlik güçleri Filistinlilere destek gösterisine engel oldu

Fas güvenlik güçleri Filistinlilere destek gösterisine engel oldu
Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel

Fas güvenlik güçleri, başkent Rabat'ta Filistinlilerle dayanışma eylemi yapılmasına engel oldu.

Fas güvenlik güçleri, başkent Rabat'ta Filistinlilerle dayanışma eylemi yapılmasına engel oldu.

Faslı aktivistlerin sosyal medya hesaplarından yayınladığı görüntülere göre, "Filistin İçin Çalışma Grubu" adlı sivil toplum örgütünün çağrısı üzerine eylem hazırlığında olan göstericilere polis engel oldu.

Konuya ilişkin Rabat Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında eyleme izin verilmediği kaydedildi.

İlgili sivil toplum kuruluşunun açıklamasında ise tüm Fas halkına, Rabat ve İsrail'deki karşılıklı irtibat ofislerinin kaldırılması için girişimde bulunması çağrısı yapıldı.

Kudüslülerin dayanıklılığından ve direnişçi Filistin halkından övgüyle söz edilen açıklamada, eyleme engel olunması kınandı.

Filistin İçin Çalışma Grubu, Filistin davasını paneller, araştırmalar ve kitap yayınları gibi aktivitelerin yanı sıra dayanışma gösterileriyle de savunan birçok dernek ve sivil toplum örgütünü içinde barındıran bir çatı kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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