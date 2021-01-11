Fas güvenlik birimleri 1 ton civarı uyuşturucu madde ele geçirdi

Fas'ın Kanitera Emniyet Güçleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda bir tırın içerisine gizlenmiş şekilde bulunan 1 ton 200 gram Hint kenevirine el konuldu.