Fas: Gergarat Sınır Kapısı'nda durum sakin

Fas, Moritanya ile arasındaki Gergarat Sınır Kapısı'nda durumun sakin olduğunu, bu ülkeyle geçişlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını duyurdu.

Fas, Moritanya ile arasındaki Gergarat Sınır Kapısı'nda durumun sakin olduğunu, bu ülkeyle geçişlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını duyurdu.

Polisario Cephesi'nin "sınır kapısına silahlı operasyon düzenlediği" yönündeki açıklamalarının ardından, Fas resmi ajansı MAP'ta, hükümet kaynaklarına dayandırılan bir haber yayımlandı.

Fas-Moritanya arasındaki geçişlerde, hiçbir şekilde bir aksaklık yaşanmadığı belirtilen haberde, "Tüm Batı Sahra'da olduğu gibi Gergarat Sınır Kapısı'nda da durum normal ve sakin." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Polisario Cephesi'nin, çatışmalar olduğu yönünde yalan haberler yayarak bölgeyi savaş halinde göstermek istediği aktarıldı.

Polisario Cephesi, dün yaptığı yazılı açıklamada, kendisine bağlı güçlerin, Gergarat Sınır Kapısı'na silahlı bir operasyon düzenlediğini ve bölgeye dört füze attığını duyurmuştu.

Batı Sahra'nın güneybatısında yer alan Gergarat Sınır Kapısı, Moritanya'ya 11 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Fas, Kasım 2020'de Polisario Cephesinin "tehlikeli kışkırtmaları" sebebiyle bölgede operasyon düzenlemişti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup