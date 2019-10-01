Fas: Gazeteci zina ve kürtajdan hapis cezası aldı, insan hakları örgütleri 'karar siyasi' dedi
Devlet politikalarını eleştiren bağımsız bir gazete olan Ekber el-Yevm'de çalışan Resuni aynı zamanda ülkede siyasi açıdan etkin bir İslamcı hareket olan Birlik ve Reform Hareketi'nin eski lideri Ahmed Resuni'nin yeğeni
01.10.2019 09:16
Fas'ta bir gazeteci evlilik dışı cinsel ilişkide bulunma ve kürtaj yaptırma suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.
28 yaşındaki Hacer Resuni her iki iddiayı da reddederken ülkedeki insan hakları savunucuları cezanın 'siyasi' nedenlerle verildiğini belirterek karara tepki gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com