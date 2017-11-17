Fas ve Fransa'nın, Afrika'nın istikrarı ve sürdürülebilir kalkınmasına hizmet edecek çalışmalarını sürdürme konusunda anlaştığı bildirildi.



Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen ve Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ve Fransız mevkidaşı Edouard Philippe'in yanı sıra iki ülkeden çok sayıda bakan ve yetkilinin katıldığı 13. Fas-Fransa Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı'nın ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.



İki ülkenin, Afrika'nın istikrarı ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalarını sürdürme konusunda anlaştığının belirtildiği açıklamada, demokrasi, hukuk devleti, yönetimi modernleştirme ve adalet ile basın organlarının reformu alanında da var olan ortaklığı ilerletmeye kararlı oldukları kaydedildi.



İki ülke arasında, özellikle de terörle mücadele ve organize suçlarla ilgili mevcut yargı işbirliğinden övgüyle bahsedilen açıklamada, Fransa'nın, Fas adalet sisteminin reformuna destek vereceğine vurgu yapıldı.