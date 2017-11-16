Fas'ın başkenti Rabat'ta, iki ülke başbakanlarının katılımıyla "13. Fas-Fransa Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı" yapıldı.



Rabat'ta düzenlenen toplantıya, Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ve Fransız mevkidaşı Edouard Philippe'in yanı sıra iki ülkeden çok sayıda bakan ve yetkili katıldı.



Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Philippe, terörle mücadele ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda ikili işbirliğinin ele alındığı toplantının çok verimli geçtiğini belirtti.



İki ülkenin terör alanında çok güçlü bir işbirliği içerisinde olduğunu ve bu işbirliğinin daha ileri seviyeye ulaştığını vurgulayan Phillipe, "Yaşanan terör saldırılarında iş birliği, güvenli ve hızlı bilgi akışı çok önemlidir." dedi.



Batı Sahra'ya ilişkin de açıklamada bulunan Phillipe, "Fransa'nın bu konudaki görüşü açıktır. Bölgede kalıcı çözümden yanayız. Fas'ın Batı Sahra'ya özerlik verilmesi önerisini destekliyoruz." diye konuştu.



Fas Başbakanı Osmani ise, bu toplantıyla iki ülkenin çok iyi düzeyde olan iş birliğini derinleştirme fırsatı yakaladıklarını belirterek, "Özellikle terörle ve yasa dışı göçle mücadelede uluslararası iş birliği çok önemli. Fransa ile bu alandaki ilişkilerimiz stratejik öneme sahip." ifadesini kullandı.



Osmani, Fransa'nın Batı Sahra'da çözümün Birleşmiş Milletlerin kontrolünde gerçekleştirilmesini desteklediğini belirtti.



Öte yandan, basın toplantısının ardından iki ülke başbakanlarının gözetiminde, enerji, eğitim, turizm, denizcilik, spor, kültür, istihdam ve gençlik programlarında iş birliğini ön gören 17 iş birliği anlaşması imzalandı.



Fas-Fransa Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısına katılmak üzere dün akşam Fas'a gelen Fransa Başbakanı Philippe'in, temaslarının ardından ülkesine dönmesi bekleniyor.