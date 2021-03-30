Fas, Fransa ve İspanya uçuşlarını askıya aldı

Fas, korona salgını ile mücadele kapsamında Fransa ve İspanya ile uçuşların askıya alındığını açıkladı.

Fas, korona salgını ile mücadele kapsamında Fransa ve İspanya ile uçuşların askıya alındığını açıkladı.

Korona virüs salgınında önlemlerini arttıran Fas, Fransa ve İspanya ile uçuşları askıya aldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Fransa ve İspanya'ya gidiş-dönüş seferlerin 30 Mart gece yarısı itibarıyla durdurulacağı aktarıldı. Kararın korona virüs salgınının yayılmasına karşı önleyici tedbirler kapsamında alındığı ifade edildi. Fransa ve İspanya'dan yapılacak özel uçuşların da Faslı yetkililer tarafından belirlenen sağlık protokollerine uygun olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Fas, bugüne kadar 39 ülkeden uçuşları durdurmuştu. Uçak seferlerinin askıya alındığı ülkeler arasında Arjantin, Botsvana, Bosna-Hersek, Kamerun, Mozambik, Hırvatistan, Norveç, Finlandiya, Polanya, Yunanistan, Lübnan, Kuveyt, Mısır, Cezayir, İtalya, Belçika, Türkiye, İsviçre, Avusturya, Almanya, Hollanda, Portekiz, Çekya, Ukrayna, İsveç, Avusturalya, Brezilya, İrlanda, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, Danimarka ve Güney Afrika yer alıyor.

Fas hükümeti korona salgını ile mücadelede önlemleri arttırıyor. Ülke genelinde iki hafta sürmesi beklenen önleyici tedbirler bugün yürürlüğe girdi. - RABAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı