Fas, Filistin ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Fas, Filistin ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

09.02.2021 06:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 06:40
Fas, Filistin ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, Fas'ta 14, Filistin'de 7, Cezayir'de 4 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, Fas'ta 14, Filistin'de 7, Cezayir'de 4 kişi hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte virüs nedeniyle 14 kişinin öldüğü, 234 yeni vaka tespit edildiği, 493 hastanın sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 8 bin 408'e, vaka sayısının 475 bin 589'a, iyileşenlerin sayısının da 454 bin 997'ye ulaştığı ifade edildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 612 kişinin hastalığa yakalandığı, 440 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, vefat sayısının 2 bin 79'a, vakaların 183 bin 977'ye, iyileşenlerin sayısının da 172 bin 560'a yükseldiği ifade edildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, 225 yeni vaka tespit edildi, 179 hasta iyileşti.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 2 bin 918, vaka sayısı 109 bin 313, iyileşenlerin sayısı da 74 bin 871 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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