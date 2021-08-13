Fas, eylül ayında yapılacak genel seçimler için aday gösterme süresini açıkladı
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Fas, eylül ayında yapılacak genel seçimler için aday gösterme süresini açıkladı

Fas, eylül ayında yapılacak genel seçimler için aday gösterme süresini açıkladı
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül'de yapılacak genel seçimler için aday gösterme süresinin 16 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül'de yapılacak genel seçimler için aday gösterme süresinin 16 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Fas haber ajansı MAP'ta, İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit'in eylül ayında gerçekleştirilecek genel seçimler için adaylık başvuru tarihlerine ilişkin yazılı açıklamasına yer verildi.

Leftit açıklamasında, seçimler için aday gösterme süresinin 16 Ağustos'ta başlayıp 25 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edeceğini belirtti.

İçişleri Bakanı ayrıca, seçim kampanyasının da 26 Ağustos'ta başlayacağını ve 7 Eylül Salı günü sona ereceğini ifade etti.

Fas'ta resmi verilere göre, 8 Eylül'de yapılması planlanan genel ve yerel seçimler için mart ayına kadar toplanan seçmen listelerine 15 milyonun üzerinde Faslı kaydoldu.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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