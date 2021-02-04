Fas Enerji ve Madencilik Bakanı Rebah, görev verilmesi halinde İsrail'i ziyaret edebileceğini söyledi

Fas Enerji ve Madencilik Bakanı Aziz er-Rebah, İsrail'i ziyaret etme görevi gelmesi durumunda bu sorumluluğu üstleneceğini belirtti.

Fas Enerji ve Madencilik Bakanı Aziz er-Rebah, İsrail'i ziyaret etme görevi gelmesi durumunda bu sorumluluğu üstleneceğini belirtti. ???????

Rebah, Fas'ın 2M TV kanalında katıldığı programda, ülkesinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini değerlendirdi.

Partisinin İsrail ile normalleşme konusundaki tutumunu değiştirmediğine vurgu yapan Rebah, "Normalleşme kapsamında Telaviv'e gider misiniz?" sorusuna, "Ben devleti temsil ediyorum ve eğer İsrail'i ziyaret etme görevi gelirse bu sorumluluğu üstlenirim." yanıtını verdi.

Rebah, ülkenin yüksek menfaatleri doğrultusunda fayda sağlayacak hiçbir görevden kaçınmayacağını vurgulayarak, "Bir anlaşma hazırlığı döneminde ülke çıkarlarını savunuyoruz, eğer anlaşma yararlı değilse onu imzalamıyoruz ve haliyle maddeleri değiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamış, ardından Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani, ülkesinin İsrail ile normalleşmesindeki tutumu nedeniyle iktidardaki Fas Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık