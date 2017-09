Fas Enerji Afrikalı Enerji Liderlerini Ağırlayacak

Africa Renewable Energy Forum (Afrika Yenilenebilir Enerji Forumu) (ARF) ve önceki Gaz Seçenekleri: Kuzey ve Batı Afrika toplantısı bu yıl Kasım ayında Fas'ın Kazablanka şehrinde gerçekleşecek



Bu Kasım ayında Kazablanka'da gerçekleştirilecek gaz ve yenilenebilir enerji konulu iki forum, Fas Enerji, Maden ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Aziz Rabbah tarafından onaylandı. Africa Renewable Energy Forum (Afrika Yenilenebilir Enerji Forumu) (ARF) ve önceki Gaz Seçenekleri: Kuzey ve Batı Afrika toplantısı, 29 Kasım-1 Aralık 2017 tarihleri arasında Kazablanka'da gerçekleşecek.



COP22'nin resmi yan etkinliği Africa Renewable Energy Forum (Afrika Yenilenebilir Enerji Forumu), Fas Enerji Bakanlığı tarafından ONEE desteğiyle 2-4 Kasım 2016 tarihlerinde Marakeş'de düzenlenmişti. İkinci forum ise bu yıl Fas'ta gerçekleştirilirken, Afrika'da yenilenebilir enerji projelerini ileriye taşıyan paydaşlar için pan-Afrika toplantısı olarak zemin hazırlamayı amaçlandığı kaydedildi.



ARF, yenilenebilir enerji projelerinin ileriye taşınabilmesine yönelik çözümlerin üretilmesi amacıyla bakanları, Afrikalı kurum başkanlarını ve en büyük küresel yatırımcıların bazılarını bir araya getireceği bildirilirken, üst yönetim ve fayda seviyesinde temsil edilen 11 Afrika ülkesi de dahil olmak üzere 350'den fazla yüksek seviyeden uluslararası katılımcı ilk foruma katılım göstermişti.



Bu yılki yenilenebilir enerji forumu öncesinde Kuzey ve Batı Afrika'daki gaz projelerine dikkat çeken uluslararası gaz-enerji odaklı Gas Options - North and West Africa meeting (Gaz Seçenekleri: Kuzey ve Batı Afrika toplantısı) düzenleneceği açıklanan açıklamada, bu toplantının sonraki adımların ele alınması ve bölgenin gelişiminde projenin faydalarını ele almak amacıyla Fas-Nijerya Gaz Boru Hattına dahil olan 12 ülkenin tamamını kapsadığı kaydedildi.



Toplantıda; yatırımcılar ve enerji karar vericileri, projeye yapabilecekleri katkılar hakkında kamu sektörüyle görüşme fırsatını yakalayacaklar ve National Office of Hydrocarbons and Mines (Ulusal Hidrokarbon ve Maden Bürosu) (ONHYM) desteğiyle ve Genel Müdür Amina Benkhadra'nın katılımıyla gerçekleşecek.



Forumların düzenleyicisi Valeria Aruffo konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Bu iki toplantı sayesinde Fas Hükümetiyle olan uzun vadeli çalışma taahhüdümüzü sergilemekten gurur duyuyoruz. Forumlar, Nijerya-Fas Gaz Boru Hattındaki fırsatlara odaklanacak ve geçen yıla ait COP22 sonuçları ışığında kıtadaki yenilenebilir enerji projelerinin ileriye taşıyabilmek amacıyla kilit paydaşları bir araya getirecektir". - KAZABLANKA