Fas emniyet güçleri 2 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdi
Fas'ın Kazablanka kentinde emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir tırın içine gizlenmiş şekilde bulunan 2 ton 340 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.
Fas'ın Kazablanka kentinde emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir tırın içine gizlenmiş şekilde bulunan 2 ton 340 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.
Fas Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik birimlerine ulaşan ihbar ve bilgiler doğrultusunda çarşamba günü sabah saatlerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiği ifade edildi.
"Tit Milli" kara yolunda durdurulan bir tırın içinde 4 bin 357 paket Hint keneviri bulunduğu belirtilen açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun toplam ağırlığının 2 ton 340 kilogram olduğu aktarıldı.
Açıklamada, kimliği açıklanmayan tır sürücüsünün gözaltına aldığı, beraberinde bulunan 17 yaşındaki oğlunun ise polis gözetimi altına alındığı kaydedildi.
Uyuşturucu kaçakçıları Afrika'da üretilen uyuşturucu maddelerin Avrupa'ya gönderilmesinde Fas topraklarını transit merkezi olarak kullanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık