Fas Eğitim Sendikası: İsrail ile yapılan kültür ve eğitim anlaşmasını reddediyoruz

Fas Eğitim Sendikası'nın, Fas ile İsrail arasında yapılan kültür ve eğitim iş birliği anlaşmasını reddettiğini belirterek, bundan vazgeçilmesi çağrısında bulunduğu bildirildi.

Fas Eğitim Sendikası'nın, Fas ile İsrail arasında yapılan kültür ve eğitim iş birliği anlaşmasını reddettiğini belirterek, bundan vazgeçilmesi çağrısında bulunduğu bildirildi.

Fas yerel basınında yer alan haberde, Fas Eğitim Sendikası yönetiminin dün Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Said Emzazi'ye bir mektup yazarak, İsrail ile mutabakata varılan kültür ve eğitim iş birliği anlaşmasını reddettiklerini ilettiği kaydedildi.

Atılan adımın oluşturacağı olumsuz etkiler hakkında Bakan Emzazi'ye uyarıların yer aldığı mektupta, bakanlığa söz konusu karardan vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu.

Emzazi, 11 Ocak'ta İsrail Eğitim Bakanı Yoav Gallant ile telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede iki ülke arasında kültür ve eğitim alanlarında bazı anlaşmalar konusunda mutabık kalındığı açıklanmıştı.

10 Mayıs 2012 tarihinde kurulan Fas Eğitim Sendikası, ülkenin çok katılımlı önemli sendikalarından birisi olarak biliniyor.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olurken, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık