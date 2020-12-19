Fas düzensiz göçün yükünün tamamını üstlenmeyi reddediyor

Fas, uluslararası koordinasyonun yokluğunda düzensiz göçün yükünün geçiş ülkelerine yüklenmesine tepki gösterdi.

Başkent Rabat'taki Afrika Göç Gözlemevi'nin açılışında, basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Nasır Burita, düzensiz göç ve insan kaçakçılığı şebekeleriyle mücadelede, uluslararası koordinasyonun yokluğuna dikkati çekerek, geçiş ülkelerinin, "birilerinin jandarması olmasının" mümkün olmadığını söyledi.

Burita, şöyle konuştu:

"Buradaki düşünce, geçiş ülkelerinin göç polisine dönüştürülmesi ise bu kabul edilemez ve Fas'ın felsefesi ve göçe bakışıyla da uyumlu değildir. Göç yükünün tamamını geçiş ülkelerine yüklemek yanlıştır. Göç, menşe ülkeleri ve yine hedef ülkelerinin sorumluluğudur. Bu sorunu çözmek için geçiş ülkelerine yoğunlaşarak, tüm yükü bunların üzerine yıkmak yanlıştır. Fas, bunu daha önceden de kabul etmemiştir, kabul etmeyecektir."

Fas'ın, sorumluluğunu imkanları dahilinde yerine getirdiğini ve daima, göç konusunda bir muhatap, ortak ve sorumlu olacağını dile getiren Burita, "Ancak sorumluluk, açık konuşmayı gerekli kılar. Bizler, insan ticareti yapan şebekelere koordineli olarak karşı koymadığımız takdirde, katiyen bir çözüme ulaşamayız." ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan Afrika Göç Gözlemevi, göç konusundaki verileri toplayarak, Afrika ülkelerinin bu konudaki bilgi alışverişine ve karar alma aşamalarına yardımcı olacak.

Başkent Rabat'ta inşa edilen merkezin açılış törenine, Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın yanı sıra Afrika Birliği Sosyal İşler Komiseri Amira Elfadil de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı