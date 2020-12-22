Fas, Dünya Bankası'yla 800 milyon dolar değerinde 3 finansman anlaşması imzaladı

Fas Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası ile insani, tarım ve sağlık alanlarına yönelik toplam 800 milyon dolar değerinde üç finansman anlaşması imzaladığını duyurdu.

Fas Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası ile insani, tarım ve sağlık alanlarına yönelik toplam 800 milyon dolar değerinde üç finansman anlaşması imzaladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, finansmanın 400 milyon dolarlık kısmı yoksullukla mücadele ve sağlık sigortasının güçlendirilmesi gibi sosyal korumaya, 250 milyon dolarlık kısmı hükümetin "Yeşil Nesil" programına ve 150 milyon doları ise kentsel ulaşımın programlanması ve modernizasyonuna tahsis edilecek.

Anlaşmalar, başkent Rabat'ta Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Muhammed Binşabun ve Dünya Bankası'nın Mağrip Bölge Direktörü Jesko Hentschel tarafından imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup